- Bazocelularni (BCC) i skvamocelularni (SCC) karcinom kože spadaju u nemelanomske tumore kože i predstavljaju najčešće tumore ove grupe - oko 70 odsto je BCC, dok oko 20 odsto nemelanomskih tumora kože čini SCC. I ne samo to, BCC je ubedljivo najčešći maligni tumor u humanoj populaciji. Kao i kod melanoma, broj novoobolelih je u stalnom porastu. Uopšteno govoreći, značajno manje su agresivni od melanoma i imaju značajno manju smrtnost, pa se o njima manje i govori. No, i među njima itekako ima agresivnih formi koje mogu da dovedu i do smrtnog ishoda - navodi naš sagovornik.