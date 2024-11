- Iako se ne bavim lečenjem hepatocelularnog karcinoma , bavim se dijagnostikom ove bolesti i moram da kažem da imamo jednu apsurdnu situaciju. Dok se sa jedne strane smanjuje broj akutnih hepatitisa, što je definitivno posledica obavezne vakcinacije koja se sprovodi (svaka novorođena beba u Srbiji od 2006. godine prima vakcinu protiv hepatitisa B), sa druge strane povećava se broj ciroza koja je upravo uslov da dođe do hepatocelularnog karcinoma. Mi preveniramo bolest, ali oni koji su prethodno inficirani to ne znaju.

- Hronični hepatitic B i C su pratkično asimptoimatske bolesti koje napreduju i imaju kliničku pozadinu. Ne smemo zaboraviti da to što neko ima hronični hepatitis B ili C ne znači da nije gojazan i da ima metabolički sindrom, ne znači da ne pije alkohol, ne znači da ne uzima hepatotoksične lekove. Dakle, v iše udruženih faktora omogućavaju da se bolest razvije do stepena karcinoma čak i brže nego što bismo očekivali.

- Vakcinišemo novorođenu decu, adolescente, ali odrasli koji su inficirani ne znaju da su inficirani i bolest napreduje. Otuda je i savet svih vodećih svetskih udruženja koja se bave bolestima jetre da se svi odrasli barem jednom u životu testiraju ne samo na hepatitis C nego i na hepatitis B , a za osobe koje su u riziku, to testiranje treba da bude i više puta u životu.

- Važno je da se barem jednom godišnje urade enzimi jetre transaminaze. Takođe, apelujemo i na lekare primarne zdravstvene zaštite da se uvek u slučaju ultrazvućnog nalaza masne jetre , patoloških vrednost serumskih transaminaza, posebno kod pacijenata koji imaju i uvećanu slezinu , kod pacijenata koji imaju patološke vrednosti uree i kreatinina , parametre za bubrežnu funkciju, da se urade testiranja i na hronični B i C hepatitis. To je dosupna analiza ne samo na Infektivnoj klinici nego i u svim zavodima za zaštitu zdravlja.

Na teritoriji Srbije, rađena je studija, koja još uvek nije objavljena, a koja je ispitivala vreme koje je potrebno da prođe od momenta otkrivanja infekcije hepatitisom C do momenta dijagnoze hepatocelularnog karcinoma.

- U teoriji to vreme traje 20 do 30 godina. Međutim, rezultati su bili poražavajući. Od momenta otkrića HCV infekcije do momenta dijagnoze hepatocelularnog karcinoma period je bio samo osam godina. Još jedna stvar je takođe bila strašna, a to je da kada je taj karcinom otkriven ti pacijenti više nisu mogli da se leče. To je bila terminalna bolet jetre koja nije dozviljavala ni hiruško ni medikalno lečenje. Otuda toliko insistiranje na testiranju. Jer kod onih koje otkrijemo, sprečićemo dalju progresiju bolesti. Hepatitis C ćemo da izlečimo a hepatitis B ćemo da suprimiramo i da stavimo pod kontrolu.