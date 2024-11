- Ovo može biti posledica naslednih faktora, što znači da ako neko u porodici ima problema s venama, postoji veća verovatnoća da će i ta osoba imati slične poteškoće. Takođe, starenjem dolazi do smanjenja elastičnosti krvnih sudova, što dodatno doprinosi oštećenju vena. Hormonske promene, kao što su one tokom trudnoće ili menopauze, mogu povećati pritisak u venama, što može dovesti do njihovog pucanja. Na kraju, dugotrajno stajanje ili sedenje, posebno u istom položaju, stvara dodatni pritisak na vene, što može oslabiti njihove zidove i dovesti do pucanja.