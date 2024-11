- Koksaki virusna infekcija koja dovede do miokarditisa može da ostavi trajne posledice i zato je uvek preporuka da se što pre javite kardiologu. Koksaki virus nije jedini virus koji pravi posledice na srcu i izaziva miokarditis i ukoliko se pacijent ne javi na vreme, ukoliko ne miruje i ne sprovede lečenje do kraja, posledice mogu da ostanu trajne, mogu da budu vrlo značajne i čak mogu da dovedu do velikog oštećenja srca koje zahteva i transportaciju - objasnio je dr Popović na Instagramu.