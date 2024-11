- Nažalost, u lečenju mikrocelularnog karcinoma pluća do pre godinu dana ništa se nije promenulo još od 1960. godine. Dakle, nikakvih pomaka nije bilo i prosečno preživljavanje naših pacijenata iznosilo je devet meseci. Moglo je eventualno da se negde produži do 12 meseci, ali su to bili retki slučajevi. A petogodišnje preživljavanje pacijenata sa mikrocelularnim karcinomom pluća ili na sitnoćelijskim apsolutno nije postojalo, merilo se u jedan ili dva procenta možda, i to su bili akcidentalni slučajevi.