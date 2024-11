- U Srbiji smo imali trostruko povećanje gojazne dece u periodu od 2000. do 2019., a u perodu kovida to je još poraslo. Kako se boriti protiv toga? Upravo promocijom zdravog života, a mi bi trebalo da damo primer. Suština je na vreme početi, jer je to onda zdrava navika.

- 2018. objavljen je rad u Žurnalu sportske medicine, ja se inače bavim i sportskom dečjom medicinom, gde je pokazano da samo 10 minuta dnevno umerenog do jakog fizičkog vežbanja umesto sedenja ima povoljne kadiometaboličke efekte. Dakle, nije tačno da nemamo vremena. Izračunao sam da bi se bavili zdravim spotom treba da potrošimo dva odsto budnog stanja na nedeljnom nivou. Dakle, to se sve može, samo moramo na vreme početi. Ništa ne može zameniti zdrav način života, vežbanje i zdrav san.

- Mi imamo fantastičan program vakcinacije i to je nešto što je obavezno, ali je nažalost činjenica da je jedan mali broj ljudi uspeo da ostvari neverovatan uticaj apsolutnim neistinama da vakcine ne donose dobit, nego da donose probleme. Ne postoji u istoriji medicine ništa bolje osim pranja ruku tj. antistepičnih procedura i vakcinacije koje preveniraju bolest. Dakle, vakcine koje mi koristimo su dobro ispitane, imaju više decenijsko praćenje i efekat koji imaju je fantastičan. Tako da je to opet ona zabuda. Zato treba slušati pedijatra.

- Ono što ja prepoznajem kao ključni problem je otuđenje dece od realnog sveta, oni polako gube kontakt sa nečim gde smo mi odrasli. Mi smo odrasli u prirodi, igrali smo se po ceo dan napolju, a sada se to malo promenilo. S jedne strane to značajno utiče na zdravlje dece. Sa druge strane to otuđenje se manifestuje kroz, za mene iznenađujuću činjenicu, da su čini mi se pedijatri ranije bili dostupniji u odnosu na vreme kada smo mi odrastali i počinjali, a ja sam počeo da radim pre više od 30 godina. Sada je teško doći do pedijatra, a sa druge strane, mnogo je informacija među kojima su i dezinformacije i zablude.