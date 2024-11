- Ova tehnika za pacijente znači puno, zato što na najmanje agresivan način doprinosi da se uspešno leče bolesti i karcinomi pluća kada su otkriveni u ranom stadiju. Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije od ove godine radi ozbiljan skrining za otkrivanje karcinoma u ranoj fazi, a u planu je da se to radi i na Vojno-medicinskoj akademiji. Ovo je nešto što u suštini, postaje deo uobičajene i redovne prakse kojim se bave grudni hiruzi i u Srbiji, a naravno i u svim grudno-hiruškim jedinicama koje funkcionišu, na VMA naročito. Praktično mi 70-80 odsto naših operativnih procedura izvodimo na taj način. Ovo je pomoćni udžbenik, ali koji pokazuje jasne smernice da i ljudima koji nisu iz te grane medicine mogu potpuno jasno i stilski kolorizovano da prepoznaju kako to izgleda, kako doprinosi boljitku pacijenata, a i da u budućnosti srpske medicine studentima i mladim specijalizantima i specijalistima pomogne da vide da li uopšte time mogu da se bave i da li to može da ih privuče.