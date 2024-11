- Bol se može podeliti na nekoliko načina. Najčešće se deli prema trajanju na akutni i hrinični bol. Akutni bol je simptom akutne bolesti i nastaje aktivacijom posebene vrste receptora u oštećenom tkivu (nociceptori), ima adaptivno zaštitnu ulogu i traje manje od 3 meseca. Akutni bol predstavlja najčešći razlog posete lekaru opšte medicine, oko 80%. Akutni bol se najčešće posmatra kao normalan odgovor organizma na neželjeno dejstvo stimulusa koji dovode do oštećenja. Mi obično kažemo da je dobro što pacijenti osete bol jer ih to navodi na dolazak kod lekara a mi onda pristupamo dijagnostičkim metodama kako bi smo utvrdili uzrok bola i onda mogli da ga lečimo. Hronični bol se definiše kao perzistentan ili ponavljajući bol koji traje duže od tri meseca. Za razliku od akutnog bola kod kojeg postoji oštećenje tkiva, naglo nastaje, kratko traje i dostupna je adekvatna terapija, kod hroničnog bola postoje različiti uzroci, postepeno nastaje, traje 3-6 meseci nakon izlečenja osnovnog uzroka, nema zaštitnu ulogu organizma, teško se leči i može biti rezistentan na lečenje. Hronični bol se češće javlja kod osoba ženskog pola, a učestalost raste sa godinama. Umeren i jak hroničan bol značajno narušava kvalitet života, utiče na radnu sposobnost, fizičko i emocionalno funkcionisanje, odnose u porodici, ali i značajno povećava troškove lečenja. Medicina dosta napreduje tako da su istraživanja u medicini bola dosta odmakla u pogledu izučavanja prelaska akutnog u hronični bol, jer se neće kod svih osoba razviti hronični bol. Pokazano je da veliku ulogu ima poremećaj u sintezi proteina u aksonu senzitivnih neurona koji se ispituju kao potencijalna meta na koju bi se terapijski moglo delovati.

Dobra procena prirode bola i mogućeg uzroka bola je esencijalna za dobar pristup u terapiji bola. Svaka vrsta bola zahteva detaljno ispitivanje jer mehanizam može biti različit a to direktno utiče na izbor terapije bola. Takođe i hronični bol, koji već lečimo, treba procenjivati redovno jer može doći do pogoršanja već postojećeg bola ili do pojave novog a stari je ostao na istom.

- Terapija bola se preporučuje kod akutnog i hroničnog bola, kod neuropatskog bola, glavobolja, bola u ramenu, kuku, karlici, kod sportskih povreda, bola u lokalnim upalama mekih tkiva sistema za kretanje, reumatoidnog artritisa, kancerskog bola i mnogim drugim stanjima. U praksi je vrlo važno verovati pacijentu kada navodi da ima osećaj bola, jer je bol subjektivni doživljaj i pacijent zbog toga od nas traži pomoć. Veoma je važno da pacijent shvati da zdravstveni radnik ozbiljno shvata postojanje bola i ne potcenjuje ili precenjuje dejstvo bola na organizam pacijenta. Međutim, vrlo često se čak i kod bolesnika koji su na bolničkom lečenju ne postavlja pitanje o postojanju bola, naročito postoperativnog bola, a takođe se pacijentima ne objašnjava pri kojoj jačini bola je potrebno primeniti analgetsku terapiju. Zbog toga u bolnicama postoje protokoli prema kojima se određuje primena analgetske terapije prema određenim skalama kojima se meri intenzitet bola i prema njima ordiniraju analgetici. U cilju što boljeg oporavka pacijenata nakon hirurških intervencija postoje protokoli koji se primenjuju u smislu preemptivne primene analgetske terapije, odnosno pre same hirurške intervencije, zatim multimodalna analgetska terapija tokom hirurške intervencije sa ciljem analgetskog delovanja na različite mehanizme bola i ordiniranje analgetika nakon intervencije. Ovi protokoli nam pomažu u brzoj mobilizaciji bolesnika, bržem postoperativnom oporavku i brzom otpustu iz bolnice u vitalnom stanju bez osećaja bola. Takođe vrlo je važno da se na otpusnimm listama napiše analgetska terapija koju će koristiti kod kuće i smernica u slučaju pogoršanj bolova gde pacijent može da se javi. Savremeni trend je da se pacijenti ne otpuštaju iz bolnice bez analgetske terapije jer akutni postoperativni bol može prerasti u hronični bol koji se teže leči i dovodi do propadanja opšteg stanja bolesnika, promene pojedinca u porodici i u društvu, ali dovodi i do velikih ekonomskih gubitaka.

- Ukoliko je bol prisutan, potrebno je proceniti karakteristike bola i uticaj na zdravlje pacijenta. Važno je utvrditi etiologiju bola i usmeriti pacijenta ka adekvatnoj specijalističkoj grani. Pacijenti koji imaju glavobolje najbolje će biti tretirani kod neurologa, dok će pacijenti koji imaju reumatske bolesti najbolje biti sagledani kod reumatologa. Potrebno je skratiti takozvano vreme lutanja pacijenata sa bolom i uputiti ga ka određenoj specijalističkoj grani. To ne znači da će problem bola biti rešen kod tog određenog specijaliste, vrlo često će biti upućen ka drugoj grani specijalizacije ali je potrebno skratiti vreme.

Vrlo često se pacijenti upućuju subspecijalisti medicine bola koji je anesteziolog, a to su često pacijenti kod kojih je teško odrediti etiologiju bola, ili su to teški i kompleksni sindromi, pacijenti kod kojih su se iscrple sve druge mogućnosti za lečenje bola ili pacijenti koji više ne znaju šta bi sa bolom. Ne retko upućeni su i od strane lekara drugih specijalnosti koji su iscrpeli sve mogućnosti u terapiji bola u pogledu domena svog rada. Anesteziolozi se bavi teškim stanjima bola i obično se susreću sa pacijentima koji su do tada primenjivali različite terapije koje nisu bile dovoljno efikasne. Tada moramo sa tim pacijentima krenuti od početka, detaljno uzeti podatke o tome kada je krenuo bol, koji su eventualno uzroci, kakav je bol, kojeg je intenziteta, kada se javlja, da li se negde širi i mnoga druga pitanja kako bi smo znali odakle da krenemo. Koje dijagnostičke metode su urađene i šta su one pokazale i ga li treba još nešto odraditi. Obično se kreće sa isključivanjem dotadašnje terapije ili se ona prilagođava ili prepisuje druga farmakološka terapija, nekada su potrebne i invazivne radiološke terapije koju anesteziolozi primenjuju.