Pravilo broj 1: 3 glavna obroka, uz dve do tri užine

- Osnovna preporuka je se da konzumira 3 glavna obroka, uz dve do tri užine . Bez obzira na dnevnu rutinu, poslovne i porodične obaveze, preporučuje se da ovaj ritam ishrane bude imperativ, dok se ne uđe u rutinu sa pripremom hrane, kada može malo da se i eksperimentiše. Svakako, esencijalno je važno da se terapija dobijena od endokrinologa sprovodi na ispravan način, i to u sinergiji sa dijetoterapijom. Tako ćete imati kvalitetan i ispunjen zdrav život.

- Kada je dijetoterapija u pitanju, za početak izbegavati pohovanje i pripremanje variva sa zaprškama (korišćenje brašna i sličnih namirnica za dobijanje željene gustine jela), dugo kuvanje povrća i voća, jer može doći do gubitka vitamina osetljivih na toplotu, kao i prženje namirnica u dubokoj masnoći, pošto visoka temperatura menja kvalitet masnoća, a i povećava se energetska vrednost ovako pripremljenih namirnica. Takođe, pravilno kombinovanje namirnica i uobročavanje je ključ uspeha.

- Vlakna se vezuju za ugljene hidrate, i usporavaju tj. otežavaju resorpciju glukoze iz creva. Ishrana bogata biljnim vlaknima iz leguminoza i mahunarki (boranija, sočivo, pasulj, grašak ...), lisnatog povrća, integralnih žitarica, i drugog voća i povrća može da bude vrhunska pomoć osobama sa dijabetesom. Uz biljna vlakna, složeni ugljeni hidrati će se u organizmu razlagati sporo i ravnomerno, i davaće dovoljno vremena insulinu da iskoristi glukozu. Vezivanjem vode, vlakna bubre stvarajući zaštitnu mrežu koja smanjuje upijanje masti, belančevina i šećera iz creva. Tako se snižava nivo šećera u krvi, odnosno nema velikih skokova šećera posle obroka. Kad god je moguće, jesa korom, jer neoljuštena jabuka ima do dva i po puta više biljnih vlakana od oljuštene. Takođe, jedite dosta sezonskog svežeg povrća, a zimi turšiju.

- Idealna večera je komad ribe, belo pileće-ćureće meso ili komad mladog sira ili tofu sira uz salatu, manje parče integralnog hleba ili žitarice u nekom drugom obliku (npr. kuvana pšenica, rižoto, varivo od kinoe ) i eventualno šolja jogurta, limunada bez šećera ili domaći paradajz sok. Salata se podrazumeva, najbolje neka kisela salata- turšija. Svakako, ukoliko terapija to zahteva, ili vi imate osećaj gladi ili je kućna kontrola krvi pokazala niže vrednosti šećera u krvi, pojedite još jedan manji obrok pred spavanje. To može biti slani ili slatki integralni keks za dijabetičare uz šolju čaja ili mleka, parče crnog hleba sa puterom i džemom za osobe sa dijabetesom i šolja čaja ili mleka, šaka koštunjavog voća uz jednu, dve suve šljive i porcija kiselog mleka…

Osobama sa dijabetesom nedostaje, ili je bitno narušen, mehanizam za skladno praćenje glikemije sa odgovarajućom količinom prisutnog insulina, jer njihov pankreas nije u stanju da proizvede i izluči u krvotok dovoljno insulina, što je osnovni razlog za razvitak dijabetesa tipa 2. Zato ne mogu da imaju 2-3 obroka dnevno, jer će tako doći do skokova šećera u krvi, pa će glikemije ostati stalno visoke (hiperglikemija). Moraju da unose nutritivno kvalitetnu hranu u više manjih dnevnih obroka, i to kroz tri glavna i dve užine, da izbegavaju brzoresorbujuće šećere, uz to da dobar deo osoba sa dijabetesom koji su na insulinskoj terapiji imaju i mali obrok pre spavanja.