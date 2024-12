Mitralni zalistak se sastoji od dva lista, a do prolapsa dolazi kada se ti listovi ne zatvore kako treba i mogu da propuste izvesne količine povratne krvi. Češće se javlja kod mladih do sredovečnih žena. Bolest mitralnog zaliska obično se postepeno razvija, te je potrebno nekih 15-20 godina da dođe do pojave prvih simptoma.