- Na koji način će to kod svakog obolelog biti, to je veoma individualno. Znači, neće svaki okidač kod svake osobe dovesti do pojave depresije niti do iste forme depresije. Dakle, depresija je i organsko i psihološko oboljenje. Mi danas znamo da postoji jedna organska osnova, ali nikako ne smemo da zaboravimo i da isključimo psihološke faktore koje veoma važni.