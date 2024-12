Eritrofobija je poput tihog neprijatelja - strah od crvenila lica obuzima osobu i stvara osećaj srama i nelagode. To nije samo fizička reakcija, već duboko emocionalno iskustvo koje često dolazi nenajavljeno - u spontanom razgovoru, na poslu, ili čak u opuštenoj situaciji, budeći u osobi želju da pobegne ili se sakrije.

Osim spoljašnjih faktora, i određene aktivnosti poput saginjanja, fizičkog naprezanja ili penjanja uz stepenice mogu da dovedu do pojačanog crvenila, odnosno eritema.

- Kod zdravih ljudi, emotivna napetost, nesigurnost ( preosetljivost ), stres ili iščekivanje takođe mogu da izazovu crvenilo. To nije patološko stanje, već fiziološka reakcija . Slično se događa i tokom fizičke aktivnosti - neki ljudi se zajapure u licu , dok kod drugih neće ništa posebno primetiti. Genetika takođe igra određenu ulogu - osobe sa osetljivom kožom mogu da naslede predispoziciju za crvenilo lica - poručuje dr Majcan.

Psiholog i master profesor psihologije Irina Dugonjivac se slaže da ljudi sa osetljivijim nervnim sistemom mogu da budu skloniji pojačanim telesnim reakcijama, samim tim i crvenjenju , ali smatra da je to samo početak priče.

Strah od crvenila često ograničava ljude da govore na sastancima, izraze svoje mišljenje pred prijateljima ili uživaju u svakodnevnim socijalnim interakcijama. Oni se često povlače i izbegavaju situacije u kojima bi mogli biti "otkriveni", što vodi do osećaja izolacije i gubitka samopouzdanja .

- Kada izbegavanje situacija postane pravilo, a ne izuzetak, to je znak da nam je potrebna stručna podrška, jer se ovo stanje može prevazići. Kognitivno-bihevioralna terapija, recimo, pomaže osobi da prepozna misli koje joj pothranjuju strah i zameni ih realnijim i podržavajućim stavovima. Na primer, umesto: "Svi će me osuđivati, jer sam se zacrveneo", osoba nauči da racionalizuje misao i kaže sebi: "Crvenilo je samo reakcija mog tela i ono čini autentičan deo mene. Mogu da živim sa tim". Uz to, kroz postepeno izlaganje situacijama koje izazivaju strah, osobe uče da preuzmu kontrolu nad svojim reakcijama i povrate izgubljeno samopouzdanje – otkriva psiholog.