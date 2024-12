O tome koje sve vrste virusnih bradavica postoje, kako se leče da li mogu dovesti do komplikacija, razgovarali smo sa dr Radislavkom Dimitrijević, dermatologom.

- Postoje više vrsta virusnih bradavica. Najviše je onih koji su izazavani HPV virusima. Promene odnosno bradavice se najčešće nalaze na šakam i stopalima (verrucae palmares et pantares, verrucae vugares), zatim bradavice na čelu, bradi i obrazima kod dece (verrucae planae juveniles). HPV virusa ima preko 100 tipova, neki on njih su onkogeni i češći kod odrasih osoba. Ove bradavice su poznate kao kondilomi (condylomata acuminata) lokalizovani su u anogenitalnoj regiji najčešće se prenosi seksulanim putem.

- Postoje i takozvane moluske, to su bradavice koje češće viđamo kod dece, a izazivač je Molluscum contagiosum virus. Postoji i obik ovih bradavica koji se javlja kod odrasih, a prenosi se seksualnim putem. Do razvoja virusnih bradavica dolazi priikom kontakta sa zaraženom osobom, kao i autoinokulacija (npr. usled ogrebotine virus se prenosi na drugo mesto iste osobe), a sve to kao posedica pada imuniteta u tom momentu - objašnjava dr Dimitrijević.