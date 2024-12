Mag. farm. spec Milena Milojević Angiozni napad i nitroglicerin: Farmaceut otkriva najčešće greške pacijenata pri upotrebi leka

Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Stiskanje, probadanje, osećaj težine u grudima, donjoj vilici i levoj ruci, najčešći su simptomi akutnog napada angine pektoris. Iako u ovom slučaju dotok krvi do srca nije potpuno blokiran, kao što je to kod infarka, on je ipak upozorenje na koje bi trebalo hitno reagovati.