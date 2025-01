- Biće to medicina budućnosti. Na jednom mestu imaćemo sve specijalnosti iz dečje medicine, kompletnu dijagnostiku, praćenje lečenja, kao i rehabilitaciju. To je savremeni svetski koncept koji smo sada usvojili i primenjujemo na našoj klinici, a u "Tiršovoj 2" ćemo ga maksimalno unaprediti - ističe prof. dr Dučić.

- Kroz ovih sto godina, mnogo toga se promenilo u svetu medicine. Napredak tehnologije i medicinske nauke donosi nove mogućnosti za lečenje i brigu o zdravlju najmlađih. Naša Klinika neprestano prati te trendove, ulažući u edukaciju kadra, modernizaciju opreme i unapređenje uslova rada . Verujem da ćemo i u budućnosti nastaviti da budemo lideri u oblasti pedijatrijske medicine, spremni da odgovorimo na sve izazove koje nam budućnost donosi. Kada razmišljam o tome šta je najznačajnije, u čemu sam kao direktor najviše doprineo kvalitetu klinike, smatram da je to prijem velikog broja mladih lekara, izvanrednih studenata medicine, kao i velikog broja medicinskih sestara - kaže prof. dr Siniša Dučić.

Na klinici se izvode i najkompleksnije operacije u oblastima ortopedije, plastične i abdominalne hirurgije, urogenitalne hirurgije, kao i najsloženije operacije kod novorođenih beba, uključujući i one sa porođajnom težinom ispod 1.000 grama .

- Naš kardiohirurški tim ima saradnju sa prof. Kostolnijem Martinom sa GOSH klinike iz Londona, jednim od vodećih evropskih dečjih kardiohirurga. On zajedno sa našim timom operiše najkompleksnije srčane mane. Pored njega, naši stalni saradnici su i kolege sa GOSH klinike iz Londona , koji pružaju podršku našem transplantacionom timu bubrega kod tzv. "živih transplantacija" - pojašnjava prof. dr Dučić.

- Gradi se s punim zamahom, a očekujemo da će radovi biti završeni do 2027. godine. To je medicina 21. veka. Na jednom mestu imaćemo sve specijalnosti iz dečje medicine, kompletnu dijagnostiku, praćenje lečenja, kao i rehabilitaciju. To je savremeni svetski koncept koji smo sada usvojili i primenjujemo na našoj klinici, a u "Tiršovoj 2" ćemo ga maksimalno unaprediti - dodaje.