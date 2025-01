- Kada dođe do pucanja naslaga u ovim krvnim sudovima, usled preteranog izlaganja faktorima rizika i izbegavanja lečenja, dolazi do aktiviranja trombocita i stvaranja tromba koji može trenutno da zapuši krvni sud i dovede do prestanka snadbevanja srca potrebnim materijama, što vodi ka infarktu srca. Kada dođe do ovoga, rizik za ozbiljne posledice, čak i smrt, je velika i može da se izbegne samo hitnom intervencijom u sali za kateterizaciju. Što se ranije uradi intervencija, najbolje unutar sat vremena, ne više od dva sata, posledice su minimalnije, a nekad, ne tako retko, ih i nema - navodi naš sagovornik.