Kod naglog prelaska s posne na mrsnu hranu sačekaće vas nadutost, mučnina, bol u stomaku, pa čak i dijareja . Bez obzira da li ste postili pun post, ili nešto kraći period - dve do tri nedelje treba biti obazriv i veoma umeren prilikom uvođenja mrsnih namirnica, kaže nutricionista Branka Mirković .

- Želudac i enzimi koji olakšavaju varenje nisu se u potpunosti aktivirali (s prestankom posta) i hrana životinjskog porekla se veoma teško vari. Često ostaje u želudcu mnogo duže nego inače. Pritom dolazi do nadimanja, a veoma često nedovoljno svarena hrana nastavlja put do creva izazivajući takođe nadutost. Često dolazi i do dijareje, jer je organizam nije spreman na mrsnu hranu - naglašava Branka.