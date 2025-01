Endodontski tretman spade u jedan od najsloženijih postupka u stomatologiji i podrazumeva dugotrajni oporavak zuba od bakterijskog ili traumatskog procesa koji je doveo do jakih upalnih promena.

Nakon vađenja zuba organizam će u rani stvoriti krvni ugrušak i zatim kost, međutim ako se rana agresivno ispira, ili se onemogući stvaranje ugruška dolazi do pojave tzv. “suve alveole”. To je vrlo jaka bol koja se ne može pokriti analgeticima već je potrebno tražiti pomoć stomatologa kako bi ponovno očistio ranu i lokalno stavio lek za ublažavanje bolova. Zato je vrlo važno držati se uputstva i preporuka stomatologa nakon ekstrakcije.

Ova bol je česta i potpuno normalna reakcija organizma na mesto primene lokalne anestezije. Zbog same tehnike aplikovanja anestetika dolazi do laganog širenja tkiva u području gdje se anestetik aplikuje. Najčešće nakon nekoliko sati, redje do nekoliko dana bol spontano prolazi. Kod intervencija, na donjim molarima anestezija obično ide duboko u predelu donje vilice, pa se bolovi mogu javiti prema uhu, a ne oko zuba na kome je rađena intervencija.