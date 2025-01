- Normalan broj otkucaja srca je od 50 do 100. Broj otkucaja ispod 50 računa se kao usporeni rad srca, dok se broj otkucaja preko 100 računa kao ubrzani rad srca i tada govorimo o tahikardiji. Broj otkucaja preko 120 smatra se urgentnim problemom koji zahteva odlazak u hitnu službu – objašnjava dr Đurić.

- Ovakav tip aritmije je često prisutan kod angine pektoris , dijabetesa, srčane slabosti. Impulsi se u pretkomorama stvaraju toliko brzo, da pored toga što je broj otkucaja veliki, ritam je nepravilan. Zbog tako velikog broja impulsa, pretkomore ne mogu u potpunosti da se kontrahuju, tj. da istisnu krv u komore, pa se to naziva treperenjem. Usled treperenja pretkomora mogu nastati ugrušci, pa pored antiaritmika u terapiji, obavezno se propisuju i lekovi za zgrušavanje krvi.

Inače, ističe dr Đurić, ova vrsta aritmija može dati bol u grudima, slabost, malaksalost, može dovesti do komplikacija kao što je moždani udar, srčani zastoj, ali se i dešava da pacijent nema neke posebne tegobe.

Kad broj otkucaja ide i do 300

- Kod ovog tipa ubrzanog rada srca impuls iz pretkomora umesto da stigne do AV čvora normalnim putem, on ga zaobilazi i ide pomoćnim putem što uzrokuje preranu aktivaciju komora. Leči se beta-blokatorima i antiaritmicima. Imamo i atrijalni flater, to je vrsta aritmije koja takođe počinje u pretkomorama, nastaje tako što impuls kruži po pretkomorama i karakteristično je da je broj otkucaja veoma visok, između 250 i 300.