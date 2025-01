Temeljno žvakanje hrane

Da li se nakon jela osećate naduto? Ukoliko je vaš odgovor “da”, razmislite da li temeljno i polako žvaćete hranu. Ukoliko brzo jedete, bez temeljnog žvakanja, ova navika dovodi do nadutosti i stomačnih smetnji. S obzirom na to da varenje hrane počinje u ustima, predlažem vam da uvedete žvakanje od 20 do 30 puta po zalogaju.