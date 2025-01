- Filter ne može da ih zadrži, on je najveća obmana , a kako se cigareta približava kraju, sve je manje tih nesagorelih delova, koji su na neki način filter, i naravno nastaje haos - objašnjava dr Borović.

Naš sagovornik navodi da su čak i neke američke nacionalne institucije preporučile da, ako se već trujete, to radite grejanim cigaretama, jer one u odnosu na standardne imaju manje otrova, njihovu manju koncentraciju, a nekih komponenti za čak i 80 odsto manje. Ipak, za pušače to nije isti doživljaj, jer ukus nije isti - kažu da podseća na plastiku.