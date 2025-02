- Petni trn je završna faza jednog oboljenja koje mi nazivamo plantarni fascitis. To je znači upala plantarne fascije odnosno vezivnog tkiva koje povezuje petu sa korenom prstiju. Ta upala najčešće nastaje kod osoba koje imaju prekomernu težinu, kod prekomerne fizičke aktivnosti, može se javiti kod skraćene Ahilove tetive. Osnova je da se javlja bol sa donje i unutrašnje strane pete. Pošto u našem organizmu bilo koja upala na kraju dovodi do taloženja kalcijuma u organizmu tako i u ovom slučaju - upala tog vezivnog tkiva koje se pripaja na samu petnu kost vremenom dovodi do taloženja kalcijuma i do formiranja tog petnog trna. Praktično, petni trn i upala te vezivne trake je jedno te isto oboljenje na početku odnosno na kraju bolesti - objašnjava dr Lekić.