Nakupljanje tečnosti u plućnoj maramici može biti posledica plućnih ili vanplućnih oboljenja. O tome koji su najčešći uzroci ovog problema, kako se dijagnostikuje i leči, razgovarali smo sa prim. dr Tatjanom Radosavljević, pneumoftiziologom.

- Plućna maramica obavija pluća i ima dva lista. Jedan direktno obavija pluća, a jedan obavija zid grudnog koša, tako da u njemu postoji minimalna količina tečnosti koja dozvoljava da se pluća normalno kreću u toku procesa disanja. Ukoliko dođe do nakupljanja veće količine tečnosti iz određenih razloga, onda to može dovesti do bolesti koja se zove pleuralni izliv ili, kako mi to kažemo stručno, eksudacija pleure - objašnjava prim. dr Radosaljević.

Upozoravajući simptomi

Pleuralni izliv može biti jednostrani i obostrani, u zavisnosti od uzroka.

- Ako je jednostrani, sa te strane može da se javi prvo bol, koji polako prestaje kako se nakuplja tečnost, jer zapravo trenje jednog lista plućne maramice o drugi izaziva bol. Znači, pluća ne bole, nego boli plućna maramica. Kako bol prestaje, odnosno kako se povećava količina tečnosti, zavisno od toga koliko ona puni prostor između dva lista plućne maramice, onda može doći do gušenja. Pacijent ne može da legne na tu stranu.

Ukoliko se tečnost i dalje nagomilava, gušenje je sve jače i jače, i to je jedan od dominantnih simptoma, ističe prim. dr Radosavljević.

- To se može videti i na običnom rendgenu, a može se čuti i slušalicama. Iznad tog dela gde je izliv odnosno voda u plućnoj maramici, (to nije isto što i voda u plućima) tu se ne čuje disanje, a na snimku se vidi senka, koju zovemo senka izliva.

Tečnost se može videti i kao senka na rendgenskom snimku pluća Foto: Profimedia

Uzrok može biti upala pluća, ali i tuberkuloza

Do ovog problema može doći zbog manje ozbiljnih stanja kao što je upala pluća, ali nakupljanje vode između plućnih maramica može biti i znak malignih oboljenja.



- Upala pluća ponekad može biti praćena minimalnom količinom vode u plućnoj maramici i ona ne mora da se vadi iglom iz plućne maramice. To su tzv. parapneumonični odnosno izlivi uz upalu pluća. Sledeća bolest pluća koja može dovesti do ozbiljnih i velikih izliva je karcinom pluća koji se širi na plučnu maramicu. Kako se on širi, tako ona luči više tečnosti i obično je ta tečnost krvava. Kada se izvadi vodu iz plućne maramice, ta tečnost može biti bezbojna, žuta, gnojava ili krvava.

Ovaj problem može se javiti i kod pacijenata koji imaju plućnu tuberkulozu.

- Iako mislimo da je ova bolest davna prošlost, nažalost i dan-danas postoje pacijenti koji imaju i tuberkulozu i te oblike izliva. Čak i nije neophodno da postoje značajne promene u plućima, organizam može reagovati na prisutstvo tuberkuloze takođe izlivom u plućnoj maramici i tada kada se taj izliv izvadi, on bude bezbojan i blagožućkast. Ukoliko se radi o tuberkulozi koja zahvata i plućnu maramicu, onda to bude specijalna vrsta gnoja koja izgleda kao sir i to je takozvano gnojenje u plućima zbog tuberkuloze.

Izliv u plućnu maramicu može se javiti i usled pojave tromba.

- Embolija pluća, odnosno zapušenost jednog krvnog suda gde se tromb zaglavi u krvni sud, takođe može biti praćena manjom količinom izliva u plućima. To su najčešći plućni izlivi izazvani plućnim bolestima.

Povećana količina tečnosi u plućnoj maramici može dovesti do gušenja Foto: Shutterstock

Problemi sa srcem i maligna oboljenja

Međutim, i bolesti koje nisu povezane sa plućima mogu dovesti do nakupljanja tečnosti između plunih maramica.



- Popuštanje srca kao pumpe onemogućava da se dovoljna količina krvi, zato što je srce slabo, izbaci u cirkulaciju. I tada mogu nastati najčešće obostrani izlivi, koji nastaju zbog popuštanja srca i zadržavanja vode unutar prostora između dva lista plućne maramice. Oni se leče tako što se pacijentu pojača terapija za izbacivanje tečnosti i on praktično izbacuje izlive ukoliko je u pitanju izliv koji je posledica popuštanja srca.

Izliv može da se javi i kod karcinoma dojke, jajnika i bubrega. Ponekad je prvi znak malignih oboljenja upravo pojava pleuralnih izliva koji mogu da ukažu da se ipak radi o nekom tumoru koji je van pluća. Takođe, može biti pratilac i problema sa jetrom.

- Ovo je takozvani desnostrani izliv i prati u nekim slučajevima cirozu jetre. Tu već mora da se vadi voda. Zatim, izliv može da se javi i kod nekih drugih malignih tumora koji nisu plućni. Kod karcinoma jajnika se vrlo često mogu javiti obostrani izlivi i oni moraju uz pomoć igle da se vade. Zatim mogu da se jave kod karcinoma dojke i kod karcinoma bubrega. To su neke vrste karcinoma koje prate tzv. voda u plućima ili pleuralni izlivi.

Prisustvo tečnosti lekar može uočiti i slušanjem pluća Foto: Shutterstock

Povrede pluća - Kod povreda pluća kada dolazi do pucanja plućne maramice ili krvaranja u plućnu maramicu i kod ozbiljnih povreda pluća koje prate izlivi koji su najčešće krvavi, takođe se moraju izvaditi uz pomoć igle.

Vađenje vode nije uvek neophodno

Da li se voda uvek mora vaditi iglom ili će lekar preporučiti terapiju, izavisi od količine vode koja se nalazi u plućima.

- Ponekad ovaj problem može određenom terapijom da se sredi. Kod upala daju se antibiotici, daje se malo kortikosteroida. Znači, procena je na lekaru kada voda mora da se vadi. U toj proceni učestvuju kako pulmolozi, tako i grudni hirurzi.