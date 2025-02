- Vakcina je devetovalentna, što znači da pruža zaštitu od devet najčešće cirkulišućih tipova virusa u populaciji, a daje se prema našem programu imunizacije kao preporučena vakcina za uzrast od devet do 19 godina. Razlika je u doziranju, pa se u periodu od 9. do 14. godine ova vakcina prima u dve doze, a od navršenih 15 u tri doze. Idealno je primiti vakcinu pre prvog susreta sa virusom, odnosno pre prvih seksualnih odnosa, jer se tako obezbeđuje maksimalna efikasnost vakcine. Obično se pozivi na vakcinaciju upućuju uz obavezni sistematski pregled u sedmom razredu - objađnjava prof. dr Banko.

- Ova vakcinacija upotrebljava se u svetu preko 15 godina i pokazala se kao veoma efikasna i izuzetno bezbedna. Novi podaci dokazuju da ova vakcina ne samo da štiti od karcinoma grlića materice , već i od nekih drugih karcinoma koji nažalost pokazuju rastući trend u incidenciji. To su karcinomi glave i vrata , analni karcinomi, karcinomi vulve, vagine i penisa. Ovo nam govori da je prevencija neophodna i ženskoj i muškoj populaciji. Zato su zemlje koje su odmah uvele i vakcinaciju dečaka imale brže opadanje stopa obolevanja od kondiloma i karcinoma grlića materice u ženskoj populaciji.

- Upravo je to uzrast u kom se pokreće najefikasniji imunski odgovor. Studije praćenja nivoa antitela koja se razvijaju kao odgovor na primljenu vakcinu do sada nisu uočile trend njihovog opadanja kroz godine. To znači da se uspostavlja dugotrajan i stabilan nivo zaštite koji traje najmanje onoliko koliko se ova vakcina primenjuje u svetu (nepune dve decenije), ali nije isključeno da će ovaj imunski odgovor trajati i mnogo duže.