- Međutim, organizmi različitih ljudi mogu različito da obrade ovu hranu. Pored toga, kuvanje hrane ili unošenje zajedno sa proteinima ili mastima može da promeni njen GI . Takođe je važno voditi računa o veličini porcija, jer velika količina bilo koje hrane koja sadrži ugljene hidrate može da dovede do porasta nivoa šećera u krvi - objašnjava naša sagovornica.

- Ako jedete više od navedene porcije, važno je razumeti kako će to uticati na nutritivnu vrednost . Hrana može da ima 20 grama ugljenih hidrata i 150 kalorija po porciji. Ako uzmete dve porcije, unećete 40 grama ugljenih hidrata i 300 kalorija. Potrebe za ugljenim hidratima variraju, pa je dobra ideja da se konsultujete sa registrovanim dijetetičarom kako biste razgovarali o vašim specifičnim potrebama - preporučuje naša sagovornica i dodaje:

- Vežbanje dovodi do toga da mišići koriste glukozu (šećer) za energiju i pomaže ćelijama da bolje reaguju na insulin. Smernice uključuju 150 do 300 minuta aerobne aktivnosti umerenog intenziteta nedeljno ili 75 do 150 minuta aerobne aktivnosti snažnog intenziteta nedeljno ili ekvivalentnu kombinaciju aerobne aktivnosti umerenog i snažnog intenziteta svake nedelje - naglašava naša sagovornica.