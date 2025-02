- LDL ili lipoprotein holesterol niske gustine je čestica napravljena od lipida (masti) i proteina koji prenose masti kroz krvotok. Zbog svoje hemijske strukture masti ne mogu samostalno da se kreću kroz telo tako da lipoproteini prenose masti u različite ćelije telu. LDL čestice sadrže veliku količinu holesterola i manju količinu proteina, tako da LDL često nazivamo "lošim holesterolom". LDL holesterol sam po sebi nije loš. To je zato što holesterol obavlja važne funkcije u telu. Međutim, previše LDL holesterola može doprineti većem riziku od srčanog ili moždanog udara, i to zbog toga što se višak LDL holesterola nagomilava u arterijama i dovodi do stvaranja suženja odnosno plakova - objašnjava prof. dr Otašević i upozorava: