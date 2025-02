Žene koje imaju policistične jajnike obično imaju viši nivo muških hormona, uključujući testosteron . Sindrom policističnih jajnika takođe utiče na vaše telo bude manje osetljivo na insulin , što dovodi do povišenih nivoa šećera u krvi. Povišen nivo šećera u krvi može dodatno povećati nivo muških hormona, pogoršavajući simptome sindroma policističnih jajnika. Žene sa ovim sindromom takođe mogu imati nizak nivo ženskog hormona progesterona koji pomaže u regulaciji menstruacije i održavanju trudnoće.

Godinama pre nego što menopauza počne, prirodno počinjete da proizvodite manje estrogena i progesterona. Pad nivoa ženskih hormona na kraju uzrokuje prestanak ovulacije, a menopauza počinje kada ciklus izostane u periodu od godinu dana. I policistični jajnici i menopauza utiču na nivoe progesterona u krvi, ali utiču i na vaše hormone na različite načine. Zato menopauza ne može uticati na to da sindom policističnih jajnika nestane , prenosi portal Healthline.

Menopauza ne može uticati na to da sindom policističnih jajnika nestane

Menopauza ne može uticati na to da sindom policističnih jajnika nestane

- Kada čujem da ljudi pričaju da su ranica na gliću materice i policistični jajnici uobičajena stvar kroz žene, to je vrlo pogrešan stav. Menopauza znači gubitak funkcije jajnika, dakle jajnici se u jednom trenutku se “istroše”. Od trenutka kada žena dobije menstruaciju sa 13 ili 14 godina, do menopauze, u svakoj ovulaciji ode jedna jajna ćelija. Jajnik je kao kupina ili malina. Iz tih folikula svakog meseca izađe jedna jajna ćelija. To je jedini organ koji nema u dva ciklusa, u dva merenja istu veličinu, obim i dimenzije. Dakle, ti folikuli se tokom čitavo reproduktivnog perioda menjaju. Čak i nakon menopauze, mnoge žene koje imaju dijagnozu policističnih jajnika i dalje mogu imati neke simptome ovog sindroma - objašnjava dr Milošević.