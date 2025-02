- Važno je istaći da ljudi koji imaju pneumoniju su jako malaksali i da imaju slab apetit. Dakle, opšta snaga tela je vrlo mala, osoba je iscrpljena, i te ljude bi trebalo poštediti od bilo kakvih radnih ili drugih obaveza dok pluća ne ozdrave. U slučaju da se takav pacijent vrati ranije na posao, rizikuje da dobije hronični opstruktivni bronhitis, hronični bronhitis, obični, zatim može da dođe do zapaljenja plućne maramice, do pojave vode u plućima, zatim do pojave bronhiektazija, i drugih bolesti pluća. I tuberkuloza je moguća, ta bolest još nije iskorenjena u našem društvu - objašnjava dr Žižić.