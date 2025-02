- Prva i osnovna razlika je da su energetske potrebe ženskog pola manje u svakom odgovarajućem periodu života nakon 10. godine sve do pozne starosti, a u okviru toga, veći unos masti nego za muškarce. Svetska zdravstvena organizacija je propisala donji limit unosa masti na 20 odsto ukupnih dnevnih kalorija, za muškarce je to 15 odsto.

- Tako se kod mladih devojaka i praktično tokom celog generativnog perioda, od menarhe do menopauze, preporučuju suplementi folne kiseline. Oni su obavezni neposredno pre začeća i tokom trudnoće u dozi od najmanje 0,4 i 0,5mg. U tom periodu takođe, posebno ako mlada devojka ne unosi crvena mesa i žumance, neophodno je dodati gvožđe. Preparati su u obliku različitih soli pa je i količina gvožđa u njima različita, ali se smatra da je 18 do 20 mg elementarnog gvožđa sasvim dovoljno. Idealno ih je uzeti ujutru našte srce sa ceđenom pomorandžom. Tako se dobija se i folat i vitamin C koja poboljšava iskorištavanje gvožđa. Može i nekim drugim kiselim napicima kao što je sok od paradajza.