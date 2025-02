Danski telesni tretman je metoda koja deluje na energetskoj ravni, otklanjajući blokade, poboljšavajući cirkulaciju i limfni protok , kao i cirkulaciju moždane tečnosti. Efikasno uklanja toksine , omogućava telu da se samoisceljuje i dovodi do opšteg poboljšanja zdravlja.

Ovaj tretman je originalno nazvan Bodi-SDS (Body Self Development System) i nastao je u Kopenhagenu krajem četrdesetih godina prošlog veka. Dr Irena Motika je prva osoba koja je ovu metodu počela primenjivati u Srbiji još 2012. godine.

Oni koji su imali priliku da probaju Danski telesni tretman opisuju ga kao psihoterapiju bez razgovora. Osim efekta na fizičko telo, gde tretman dovodi do prestanka bolova u vratu, ramenima, kičmi, poboljšanog varenja, ova tehnika dovodi do razrešenja problema na emotivnom i mentalnom nivou.

Dr Motika navodi da je nekima veoma teško da ustanu posle tretmana, a da se to objašnjava time da je telo veoma dugo slalo poruke, da se uspori, odmori, ali da nije bilo reakcije na taj poziv.

- Tada kažemo da je telo, napokon, dobilo priliku da govori, tako da ga savlada umor, usporava ga i daje mu priliku za samoisceljenje. Zato nakon tretmana opet razgovaram sa klijentom, ukazujem mu na blokade i dajem mu savete o ishrani, unosu vode, savetujem ga kako da upravlja stresom. Danski telesni tretman dovodi i do aktiviranja parasimpatičkog nervnog sistema, posebno vagus nerva, o kojem se u poslednje vreme dosta govori. To je deo autonomnog nervnog sistema koji je odgovoran za regeneraciju, dobar imuni sistem, dobro varenje. Na kraju, svima preporučujum tehnike kako sami mogu da dovede do aktivacije parasimpatičkog nervnog sistema.