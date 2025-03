- Pojedina oboljenja, kao što su bolesti bubrega , povećavaju rizik od hipertenzije. U ovom slučaju, menjanjem životnih navika i lečenjem postojećih oboljenja se smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska. Nelečen krvni pritisak dugotrajno oštećuje srce, mozak i bubrege, i može dovesti do ozbiljnih i životno-ugrožavajućih stanja poput srčanog i moždanog udara - objašnjava prof. dr Tomašević.

- Kada otkrije uzrok lekar savetuje terapiju koja deluje na problem štitne žlezde. Kada se normalizuju vrednosti hormona štitne žlezde, najčešće se krvni pritisak vraća u normalni opseg. Do tada će lekar po potrebi savetovati lekove za hipertenziju.

Prekomerna količina hormona štitne žlezde u krvi može dovesti do povišenog pritiska

- Oboljenja nadbubrežne žlezde koja dovode do promena u količini ovih hormona mogu dovesti do hipertenzije. I u ovom slučaju je terapija usmerena na lečenje problema sa nadbubrežnom žlezdom, nakon čega dolazi i do normalizacije krvnog pritiska. Osim probema sa štitnom i nabubrežnom žlezdom, uzroci sekundarne hipertenzije mogu biti oboljenja bubrega, urođene srčane mane, opstruktivna apnea u snu i drugi - kaže naš sagovornik.