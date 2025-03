Osteoartritis je najčešći oblik artritisa i često dovodi do bola, ukočenoti i smanjene pokretljivosti zglobova. Kod artroze dolazi do oštećenja hrskavice, a kasnije i do zahvatanja svih struktura zgloba, zatim do smanjenja prirodne proizvodnje sinovijalne tečnosti, što dovodi do smanjenja podmazivanja i povećanog trenja između zglobnih površina.