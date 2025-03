Kako da je prepoznamo, kako se bolest leči i šta sami možemo da preduzmemo da do nje uopšte ne dođe otkriva za naš portal istaknuti vaskularni hirurg prof. dr Nenad Ilijevski , upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” .

Srbija s brojem stanovnika koji ima ne može sebi da dozvoli toliko mnogo obolelih. Na “Dedinju” je prošle godine operisano 3.000 srčanih i 2.000 vaskularnih pacijenata (od toga nekoliko stotina s perifernom arteriskom bolešću), dok je, recimo, u isto vreme u Nišu urađeno 200 vaskularnih procedura na dve klinike, što je deset puta manje. Mi se često hvalimo brojkama, time da je u jednom danu operisano toliko i toliko pacijenata, ali to nije za pohvalu . S aspekta “Dedinja” time pokazujemo šta bismo sve mogli da uradimo, ali je iz ugla društva poražavajuće.

- Vrlo ćete retko imati izolovanu bolest aorte i arterija za donje udove, a da su tom pacijentu bubrezi dobri, da su mu dobri pluća ili srce i da nije već imao neki šlog ili da nema teške promene na arterijama za mozak. To ne postoji - opominje naš sagovornik.

Navedeni faktori rizika dovode do ateroskleroze, koja je prisutna u svim arterijama u našem telu, ali nije i istog intenziteta. Kada su pogođeni donji ekstremiteti - trbušna aorta, bedrene arterije i arterije potkolenica, onda je reč o perifernoj arterijskoj bolesti.

- To je trenutak kada apsolutno treba sprovesti neinvazivnu dijagnostiku ultrazvučnim aparatom , pod uslovom da dođete kod nekog ko se razume u svoj posao. Ima jedna jako dobra stvar kada je pitanju periferno arterijska okluzivna bolest, a ona se zove distanca hoda ili koliko pacijent može da hoda pre nego što ga zaboli. Kardinalna dužina je 100 metara . Sto metara i kraće zvoni na uzbunu, a 100 metara i duže daje vremena da se pacijent u redovnoj proceduri uputi na neinvazivnu dijagnostiku, kao i da se krene s medikamentoznim lečenjem i promenom životnih navika - kaže prof. dr Ilijevski.

- Ako pacijent, međutim, ne preduzme ništa kako bi poboljšao svoj životni stil , dok je još uvek u fazi kada može da pređe više od 100 metara bez problema, bolest će nastaviti da napreduje . Samo u retkim slučajevima neki lekovi mogu da pomognu da se smanji taloženje plaka, ali zaustavljanje same ateroskleroze je nešto što ni najbolji lekovi ne mogu da postignu - dodaje naš sagovornik.

Kad dođe do operacije postavljanjem bajpasa se obnavlja protok krvi ka nogama

Kad dođe do operacije, izvode se dominantno dve vrste. Prva je tzv. endarterektomija , odnosno čišćenje arterija, i mnogo češća bajpas operacija .

- Bajpas može da se postavi od aorte do prepona, iz prepona prema kolenima ili ispod kolena, mada su intervencije na potkolenicama mnogo manje uspešne . Kada je česma zapušena šta vredi da menjemo vodovodne cevi. Inače, najčešće promene su na aorti i bedrenim arterijama ispod bubrežnih arterija. Zbog toga se mahom izvodi aortobifemoralni bajpas - operacija u kojoj se bajpas postavlja od aorte do prepona. Ovo je jedna od najčešćih intervencija u vaskularnoj hirurgiji za lečenje periferne arterijske okluzivne bolesti - navodi doktor.

Kad dođe do komplikacija

Pojedini pacijenti dođu i do amputacije, posebno oni s dijabetesom , koji je posebno pogodan za komplikacije.

- Visoka koncentracija šećera u krvi je idealna za bakterije i infekcije samo “pojedu” nogu. Nažalost, pacijenti dolaze u fazama u kojima su razvili periferne, odmakle bakterijske nekrozivne bolesti, tako da ništa drugo ne možemo da preporučimo osim amputacije. Po pravilu je zahvaćena jedna noga i uvek se trudimo da amputacija bude što je niže moguća , dakle da se odstrane samo prsti ili pola stopala. Ipak, to se vrlo retko dešava zato što je cirkulacija jako loša. Jednostavno ne može da zraste, pa se najčešće radi nadkolena amputacija - objašnjava prof. dr Ilijevski.

Koliko je to loše govori činjenica da između 50-70 odsto ljudi umre unutar pet godina nakon nadkolene amputacije iz razloga što je periferna arterijska bolest i amputacija ekstremiteta, osim toga što je jako oštećujuća za pacijenta, u stvari pokazatelj opšteg stanja organizma.

- U vaskularnoj hirurgiji nikad ne treba gledati pojedinačno izolovan sistem, besmisleno je, jer taj pacijent ima aterosklerozu svuda. Vaskularni pacijenti su mnogo teži od, recimo, onih kojima uradite trostruki bajpas na srcu ili izdilatirate, postavite stent u srčanu arteriju i on se vraća u normalan život. Kada pacijent ima gangrenu, on se nikad neće vratiti u prethodno stanje. Kada dobijete šlog, mozak se ne regeneriše. On se može oporaviti manje ili više, ali je za porodicu i za tog pacijenta stanje definitivno. Znači, moramo delovati pre šloga, pre gangrene - apeluje.