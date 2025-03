Brz način života, pretrpanost poslom, nezdrave navike i ishrana kao i sedenterni način života na duže staze dovodi do fizičke i mentalne iscrpljenosti pa samim tim i do bolesti. Stoga se postavlja pitanje, da li od onkoloških bolesti češće obolevaju osobe koje su na neki način zapostavile svoje duhovno tj. mentalno blagostanje i izložene su svakodnevnom stresu?

- Dugi niz godina i medicina i psihologija i teologija pokušavaju da daju odgovor na ovo pitanje i do danas niko sa sigurnošću ne može dati odgovor zašto se neki ljudi razboljevaju, a neki ne usprkos nezdravim navikama ili nedostatku genetske predispozicije . Uopštavanje nije moguće jer se na mnogim poljima sudaraju naučne tvrdnje i praksa - kaže Bijelac.

Ljudi koji se ne suočavaju sa svojim emocijama i poteškoćama češće obolevaju od svih bolesti od prehlada do raka

Nedostatak blagostanja u svim aspektima života i/ili izloženost hroničnom stresu dovodi do slabljenja odbrambenih snaga organizma.

- Pod time se podrazumeva imuno-neuro-biohemijski odgovor tela na unutrašnji ili spoljašnji konflikt. Različiti ljudi različito neutrališu štetnost takvog događaja. Neko pronalazi mir u veri, neko u sportu, porodici. Takođe, ljudi koji se ne suočavaju sa sobom, svojim emocijama i poteškoćama, češće obolevaju od svih bolesti od prehlada do raka. To nisu slabi ljudi, naprotiv to su ljudi koji godinama uspešno održavaju poslove, porodice, prijateljske kontakte ali ne i sebe - kaže naša sagovornica.