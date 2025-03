- Traganje za srećom je danas modni trend, poput popularnih slogana tipa "budite srećni", "budite lepi", "budite nasmejani" i slično, a sreća su zapravo trenuci. To nije trajno stanje, jer sve što pamtite u životu su neki srećni trenuci Ili recimo lepši periodi života . Međutim, ni za njih se ne može reći da su bili samo srećni, jer su se i tada smenjivala osećanja i događaji - navodi naša sagovornica.

Ono što zovemo malim stvarima su obično krupne stvari, i to one najkrupnije

Ono što zovemo malim stvarima su obično krupne stvari, i to one najkrupnije Foto: Shutterstock

- Te male stvari su obično krupne stvari, i to one najkrupnije. Termin "male" ne znam u odnosu na šta bi trebalo da odnosi. Drugim rečima, samo najkrupnije stvari čine sreću, kao što su ljubav, prijateljstvo, zadovoljstvo sobom, zadovoljstvo svojim radom, postignućem, odnosom, decom. To su najveće i najvažnije stvari koje se potpuno pogrešno percipiraju kao male - sugeriše psihoterapeut.