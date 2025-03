Angina pektoris se definiše kao bol u grudima iza grudne kosti, u predelu leve strane grudi. Osim što je karakteristična po mestu nastanka, karakterično je i njeno trajanje , kao i to da je povezana sa fizičkim naporom .

- Za trenutni bol poput probadanja može odmah da se kaže da nije angina, jer njen napad traje minimum tri minuta, inače pet do deset, dok preko 10 minuta trajanja bola pobuđuje sumnju na infarkt - sugeriše naš sagovornik.

- Jak bol može da se oseća kao pečenje ili stezanje , eventualno kao gušenje, ali je on najređi. I nema dvoumljenja da li boli ili ne. To je jedan od najjačih bolova koji se uopšte javljaju u organizmu, ako izuzmemo porođaj, a po snazi može da se takmiči sa onim usled kamena u bubregu. Često se i brzo (u roku od minuta) širi u rame , posle toga može da ide niz celu levu ruku , a može da pređe i na desnu, dok izuzetno retko zhvata vrat pa čak i u donju vilicu - pojašnjava kardiolog.

- Kako je prvi posao krvi da prenese kiseonik do svih ćelija u organizmu, lošije snabdevanje krvlju odmah dovodi do manjka kiseonika. Zašto se bol javlja u naporu? Pa srce u naporu traži više kiseonika , organizam ne može da ga isporuči zato što su krvni sudovi oštećeni i suženi, i zato se javlja bol na određenim mestima u srčanom mišiću - navodi dr Dimitrijević.

Kod blažih oblika pacijenti dobijaju lekove koji mogu blago da prošire krvne sudov e ili one koji obezbeđuju lakše korišćenje kiseonika u srčanom mišiću, kao i lekove koji čuvaju srčani mišić od napora, čuvene beta blokatore koji se daju kod povišenog pritiska.

- Važno je uz to dobro regulisati pritisak, holesterol takođe, jer lekovi za holesterol zaustavljaju rast suženja i smanjuju verovatnoću da će to suženje da prsne. To je opasno, kad prsne suženje krvnog suda onda nastaje infarkt - opominje doktor i dodaje da je lečenje u težim slučajevima invazivno i tada se ugrađuju stentovi (jedan ili nekoliko) ili bajpas.