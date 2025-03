Kardiovaskularne bolesti su u vrhu liste najčešćih zdravstvenih problema u Srbiji. Mnogi ljudi u početku i ne znaju da imaju povišen krvni pritisak jer on nekada ne daje jasne simptome, a kada se oni pojave, često je problem već uznapredovao.

Zbog čega krvni pritisak može da varira i šta je najvažnije kada je u pitanju lečenje pacijenata sa hipertenzijom, razgovarali smo sa prof. dr Draganom Simićem, kardiologom i načelnikom Odeljenja za aritmologiju i kardiologiju Univerzitetskog Kliničkiog centra Srbije.

- Krvni pritisak je varijabla koja varira u jedinici vremena, što je sekunda. Znači, pre 10 sekundi smo imali jednu vrednost, a sada imamo drugu vrednost. Jedan od vrlo važnijih uticaja na vrednost krvnog pritiska jeste i atmosferski pritisak i promene vremena. Postoje osobe koje su na to jako osetljive, ali ima i onih koje su manje osetljive. U svakom slučaju svaki pacijent koji ima hipertenziju mora da kontroliše samostalno krvni pritisak i to je jako važno.

Četiri razloga za varijaciju krvnog pritiska

Evropsko udruženje kardiologa insistira na tome da svaki pacijent sa hipertenzijom mora da redovno beleži svoje vrednosti merenja krvnog pritiska koje nosi na pregled svom lekaru.

- Tako da znači da te kontrole su jako važne. Isto tako, nekada imamo pacijente sa jako visokim pritiskom koji se jave i kažu: "Doktore ja više nemam one visoke vrednosti, to je sada dosta palo." A nekada ne možemo ni da objasnimo zbog čega je tako. Takođe, dešava se da pacijentima kojima je godinama odlično regulisan pritisak sa određenim dozama lekova da se žale na glavobolju ovih dana, na loš san. Sam uzrok toga je jako diskutabilan. Ali pod jedan to je često zbog povećanog unosa natrijuma, znači pacijent vesno jede slanije i unosi više natrijuma. Pod dva, to stres, napetost i tako dalje. Pod tri, pacijenti imaju često ove varijacije jer loše spavaju i onda je tokom dana viši pritisak. I pod četiri su ove vremenske razlike. To su četiri razloga zašto pritisak varira - kaže prof. dr Simić za Zdravlje Kurir.

Na varijaciju krvnog pritiska utiču povećani unos natrijuam stres, loš san i promene vremena Foto: Shutterstock

On ističe da se pacijentima koji se požale na ove tegobe najčešće stavlja ambulantni monitoring holter.

- Tako merimo 24 sata sve varijacije i pratimo šta se dešava da bismo malo korigovali terapiju. Dakle, svaki pacijent koji je sklon varijacijama krvnog pritiska mora da ima kontakt sa svojim doktorom i konsultaciju kako u određenim momentima da reaguje.

Paacijenti moraju da sarađuju sa svojim lekarom

Naravno, svaki pregled i susret sa lekarom je određena vrsta edukacije, napominje naš sagovornik.

- Vi pacijenta morate da na neki način edukujete. Recimo, ako bi pacijent uveče trebalo da uzima lek amlodipin od 10 mg, a uveče on ima niži pritisak, recimo 117 sa 75, i ako uzme 10 mg amlodipina, pritisak će jako pasti. Znači, pacijenti moraju da se uključuju u regulaciju pritiska, moraju da čitaju, da se edukuju, da imaju kontakt sa svojim doktorom, da bi se izbegle te varijacije koje su nekada neminovne. Nažalost, to je terapija do kraja života.

Srbija spada u zemlju veoma visokog rizika kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti Foto: Shutterstock

Kardiovaskularne bolesti su veoma rasprostranjene u našoj populaciji.

- Dolaze i mladi pacijenti nažalost, koji do 35 ili 40 godine ništa ne kontrolišu, a onda krenu dosta veliki problemi. Zato već u 20-im godinama moramo da vodimo računa o svemu, da bi sve ovo bilo kako treba.

Kod svakog pacijenta se takođe procenuje faktor rizika.

- Beleži se da li pušači ili ne, kakav im je pritisak, masnoće, da li imaju dijabetes i slično. Ako je taj faktor ispod 5 odsto, vrlo je mali rizik. Do 10 odsto je umeren rizik i preko 10 odsto je jako visok rizik. I natavno, te tabele za procenu rizika su različite za različite zemlje. A mi smo sada iz grupe zemalja iz visokog rizika, to je treća grupa, upali u četvrtu grupu zemalja sa veoma visokim rizikom.

Za kardiovaskularne pacijente neophodno je da ostave cigarete Foto: Shutterstock

Alarmantna statistika Prema podacima nacionalnog Instituta za javno zdravlje Batut, bolesti srca i krvnih sudova su 2022. bile vodeći uzrok smrti u Srbiji sa učešćem od 47,3% u svim uzrocima smrti i u proseku je 141 osoba dnevno umirala od bolesti srca i krvnih sudova.

Pušenje za kardiovaskularne pacijente je kao "vožnja kroz crveno svetlo"

Profesor Simić priznaje da od svojih pacijenata traži strogo poštovanje dogovorene terapije i mera, jer samo na taj način, uz saradnju lekara i pacijenta, terapija će biti uspešna.

- Ja sam malo stroži doktor, zato što od pacijenata tražim da na preglede donose lekove koje piju. Jer uzalud ih pregledamo, trošimo energiju, vreme, ako oni ne uzmaju lek. Znači mora postojati ta simbioza između doktora i pacijenta, nekakav most. Ja odgovaram za njegovo zdravlje. Nijedna kardiovaskularna bolest nije naivna i pacijent se mora pridržvati tih mera. Pacijenti koji imaju bajpasove, stentove, koronarnu bolest, ukoliko puše, „seku granu na kojoj sede“, tada je ishod izvestan. Ja to pacijentima objasnim ovako: ukoliko svaki dan idete u najvećoj brzini kroz crveno svetlo na raskrsnici i prolazite, u jednom momentu će se desiti da ćete imati sudar i to je to. Prema tome, tu sam dosta oštriji od ostalih doktora, jer im kažem odmah šta ih čeka.

