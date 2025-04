- Postoje geni koji nas “brane” od tumora, to su anti-onkogeni i oni koji "pomažu" da dođe do tumora, to su onkogeni. Kada se poremeti njihova ravnoteža oni dobijaju nove signale i preko niza procesa u ćeliji dolazi do lučenja različitih faktora rasta koji pokreću nastanak tumora. U nastanku leukemije nije bitno samo enormno deljenje ćelija. Važno je i da te ćelije ne mogu da sazru, dakle one su mlade ćelije ali beskorisne (leukemijske ćelije). Takođe, blokirana je programirana ćelijska smrt tokom koje odumiru naše ćelije koje su stare ili oštećene. Ti mehanizmi dovode do povećanog deljenja ćelija koje ne sazrevaju i skoro da su postale besmrtne, a to dovodi do akumulacije velikog broja leukemijskih ćelija najpre u koštanoj srži i potom one idu i u druge organe putem cirkulacije: do jetre, slezine, limfnih žlezda, ili u centralni nervni sistem. Sličan mehanizam može se primeniti i na hronične leukemije gde takođe postoje dve vrste leukemija. To je hronična limfocitna leukemija i hronična mijeloidna leukemija.