Postporođajna depresija pogađa jednu od deset žena, ali se o njoj i dalje retko govori , pa mnoge majke ostaju same sa svojim osećanjima tuge, anksioznosti i bezvoljnosti. Međutim, naučna istraživanja potvrđuju da postoje načini da se taj rizik smanji - a jedan od njih je fizička aktivnost .

Ovom temom se bavila i dr Marija Rovčanin , specijalista ginekologije i akušerstva i naučni saradnik na Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu, a za svoj istraživački rad " Uticaj bavljenja fizičkom aktivnošću na pojavu postporođajne depresije ", objavljen u časopisu Depression and Anxiety, dobila je prestižnu regionalnu nagradu " International Medis Awards for Medical Research ", u javnosti poznatu kao "medicinski oskar".

- Prvi znaci postporođajne depresije mogu se ispoljiti već nekoliko nedelja nakon porođaja, a najčešće se javljaju u prvih šest nedelja. Prema novijim dijagnostičkim kriterijumima, simptomi se najčešće javljaju u prva tri meseca, a najkasnije do godinu dana nakon porođaja. Takođe, u literaturi aktuelan je i pojam predporođajne depresije koji ukazuje na to da ovaj poremećaj može da se razvije još tokom trudnoće. Simptomi mogu biti blagi, umereni do izraženi, a pacijentkinje najčešće prijavljuju da se osećaju tužno, "prazno", beznadežno i zabrinuto. Subjektivne tegobe koje navode su i pesimizam, melanholija, osećaj krivice, neadekvatnosti, neuspeha, samooptuživanje, samoponiženje - objašnjava dr Rovčanin.