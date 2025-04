Žene koje nose gen za hemofiliju ili imaju druge poremećaje krvarenja, poput von Vilebrandove bolesti, često ostaju nedijagnostikovane i nedovoljno lečen e, jer se simptomi poput obilnih menstruacija , produženih krvarenja nakon povreda ili operacija, retko povezuju sa ovim stanjima. Koliko žena koje imaju anemiju zapravo boluju od hemofilije ili von Vilebrandove bolesti i šta je to što definiše normalno krvarenje za naš portal objašnjava za naš portal prof. dr Predrag Miljić, hematolog sa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Hemofilija, nasledni poremećaj koagulacije, uglavnom se povezuje sa muškarcima, jer žene najčešće samo prenose gen na svoje sinove, bez sopstvenih simptoma. Ipak, to nije cela istina. Oko 30 odsto žena koje su nosioci gena za hemofiliju imaju blago snižene nivoe faktora zgrušavanja (najčešće faktora VIII) i mogu da ispoljavaju blage simptome bolesti. Kod njih se problemi najčešće javljaju tokom reproduktivnog perioda - kroz obilne i produžene menstrualne cikluse , produžena krvarenja nakon povreda, hirurških intervencija ili vađenja zuba - navodi doktor.

Zanimljivo je da se u poslednje vreme sve više pažnje posvećuje ovoj "tihој grupi" žena koje žive sa blažim oblicima poremećaja, kako kod nas, tako i u svetu, dodaje. One najčešće ostaju nedijagnostikovane jer simptomi nisu dramatični, što ne znači da nisu ozbiljni.

- Ova bolest je slična hemofiliji po tome što dovodi do sklonosti ka krvarenju, ali ima drugačiji uzrok. Dok se hemofilija obično manifestuje unutrašnjim krvarenjima u zglobovima i mišićima, koja su karakteristična za teže oblike ove bolesti (kod muškaraca), von Vilebrandova bolest se najčešće ispoljava kroz krvarenja iz nosa, koja obično počinju još u detinjstvu, ili kroz obilne menstrualne cikluse kod žena. Ova bolest ima značaj sličan hemofiliji, ali je razlika u tome što ne dovodi do ozbiljnih, potencijalno fatalnih krvarenja, već više do onih "dosadnih" i iscrpljujućih - naglašava dr Miljić.