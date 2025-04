Oko 25 do 30 posto ljudi u svetu pati od polenskih alergija, a jedan od načina da sebi pomognete je izbegavanje boravka na otvorenom kad u vreme cvetanja biljaka kad god je to moguće, uz lekove koji ublažavaju simptome i mogu da olakšaju sezonu. Tu je i imunoterapija, koja može da izleči polenske alergije, ali je jako važno da kad imamo hronične tegobe od kijanja do šmrktanja, obavezno se javimo lekaru, a nikako testiramo i lečimo na svoju ruku, kaže pedijatar imunolog-alergolog dr Gordana Petrović.