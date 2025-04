- Do sada je kod nas odziv na vakcinaciju bio dosta slab (6,6 odsto ciljne populacije) i to o trošku države. Ali u poslednjih nekoliko meseci energičnim zdravstvenim prosvećivanjem, akcijama pedijatrijskih, epidemioloških, ginekoloških i iminoloških službi, poraslo je interesovanje prvenstveno roditelja, ali i mladih za vakcinaciju, tako da se broj vakcinisanih povećao (nezvanično taj broj je oko 10 odsto vakcinisane populacije 9 do 19 godina). Država će se zalagati da se vakcinacija sprovodi od 9 do 26 godine o trošku države, kao i svuda u svetu - kaže dr Pikula.