- Kroz inovativne mehanizme dejstva ove terapije su nam omogućile značajno bolje rezultate lečenja pa smo danas neke do nedavno smrtonosne bolesti pretvorili u hronična oboljenja sa kojima se živi, a čak i u nekim oboljenjima sa najlošijom prognozom zahvaljujući inovativnim lekovima viđamo značajno produženje vremena preživljavanja. Sa druge strane, kada su u pitanju hronična oboljenja, inovativni lekovi omogućavaju značajno poboljšanje kvaliteta života ovih bolesnika, često do nivoa da oni mogu da ostanu radno aktivni i produktivni članovi društva što predstavlja ogroman boljitak i za njih i za njihove porodice i za društvo u celini. Osim toga, inovativni lekovi nam pružaju nadu za optimizam da ćemo zahvaljujući kontinuiranom ulaganju inovativne farmaceutske industrije u razvoj ovih terapija uskoro postizati značajno bolje rezultate čak i u onim oblastima gde danas nismo zadovoljni ishodima lečenja.

- Razloga za to ima više, počevši od nivoa državnog ulaganja u lekove koji je, mereno po glavi stanovnika, u našoj zemlji značajno niže nego u susedstvu, preko dugotrajne i u mnogome komplikovane procedure stavljanja lekova na Pozitivnu listu pa do nepostojanja rokova za redovno obnavljanje Pozitivne liste. Ipak, kao najznačajniji razlog ovakvog zaostatka za okruženjem naveo bih nedostatak održivog, sistemskog finansiranja inovativnih lekova.

- Važno je reći i da je situacija danas značajno bolja nego što je to bio slučaj ranije, zahvaljujući velikim ulaganjima Republičkog fonda u inovativne lekove, koja su napravljena u poslednjih pet do šest godina. Donošenjem rešenja sistemskog finansiranja inovativnih terapija siguran sam da za samo nekoliko godina možemo da uhvatimo priključak sa zemljama regiona i podignemo dostupnost inovativnih lekova naših osiguranika do nivoa evropskog proseka.