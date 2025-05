* Ne uzimajte više od 500 mg vitamina C dnevno pre embriotransfera * Fokusirajte se na prirodne izvore (citrusi, paprika, brokoli ) * Kombinujte vitamin C sa vitaminom E i selenom za bolju hormonsku ravnotežu

Vitamin C je takođe poznat kao askorbinska kiselina i dehidroaskorbinska kiselina. To je esencijalni vitamin. Esencijalni vitamini su hranljive materije koje telo ne može da proizvede, pa ljudi moraju da unose vitamin C iz drugih izvora. Vitamin C se prirodno nalazi u nekim namirnicama kao što su voće i povrće, a takođe je dostupan kao dodatak ishrani.