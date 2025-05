- Ljudi često imaju proizvoljan pristup terapiji - uzimaju lek samo kad im „skoči pritisak“ , a kad je normalan, misle da im ne treba. To je potpuno pogrešno i tako nešto nije mogao da im savetuje nijedan lekar - navodi dr Dimitrijević.

U Srbiji gotovo 50 odsto ljudi ima povišen krvni pritisak , a veliki broj toga nije ni svestan. Dijagnozu i propisanu terapiju dobije samo 33,9 odsto , podaci su Udruženja za hipertenziju Srbije. Ako ne znate kakav je vaš pritisak, danas je pravi dan da to saznate.

Nagli skok pritiska može da dovede do moždanog urada

Dodaje da ima utisak da su žene ubeđene da je lečenje povišenog pritiska banalna, jednostavna stvar . Istina je, međutim, da je glavni, i to tihi ubica u svetu.

- Ubio je više ljudi nego svi ratovi zajedno . I infarkti i šlogovi - sve su to, uzmeđu ostalog, posledice neregulisanog pritiska.

- Terapija mora da bude individualno prilagođena i zavisi od godina, pola - nije isto da li je u pitanju muškarac ili žena, a to se i vidi s vremenom i drugih faktora. Ali ako lekar nije dovoljno zainteresovan, angaživan, desi se da pacijentu pritisak povremeno skoči na 160, a to ne bi trebalo da prođe uz komentar (lekara): „Ma nije strašno.“ Tu može da bude problem, jer ako pritisk skače - nešto nije u redu. Možda je u pitanju lek koji ne odgovara, možda je čovek bio pod stresom tih dana, ali to mora da se ispita - upozorava dr Dimitrijević.