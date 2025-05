- Ovo je uobičajen broj obolelih kada su u pitanju neepidemijske godine. Mi smo od prvog slučaja zabeleženog 2012. godine, od tada je i registrovano obolevanje od ove bolesti u našoj zemlji. Velika epidemija je bila 2013. godine, zatim u periodu od 2018. do 2022. , na četiri pet godina dolaze te godine epidemije. Tokom prethodne godine imali smo 23 uboda, od toga su dva bila sa smrtnim ishodima - istakla je dr Slavica Maris epidemiološkinjom u Gradskom zavodu za javno zdravlje, koja je načelnica Jedinice za zarazne bolesti za jutarnji program RTS-a.

- Kada je u pitanju virus Zapadnog Nila on potiče iz Afrike, a Srbija i Balkansko poluostrvo su na jednoj od glavnih migracionih ruta ptica. One su glavni rezervoari u kojima se virus razmnožava. Komarac koji je bio na inficiranoj ptici, pa ubode čoveka on će biti zaražen - rekla je putem video linka profesorka doktorka Aleksandra Ignjatović Ćupina, rukovodilac Centra i Laboratorije za medicinsku i veterinarsku entomologiju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.