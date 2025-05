Prema Fitzpatrick-ovoj klasifikaciji, tipovi kože od 1 do 3 (svetla koža, sklona crvenilu i opekotinama) treba da koriste najmanje SPF 30, uz obavezno ponavljanje nanošenja tokom dana, posebno kada je UV indeks visok. Tipovi kože od 4 do 6 (maslinasta do tamna koža) mogu koristiti SPF 15, koji je dovoljan za zaštitu od prevremenog starenja i oštećenja, objašnjava dr Stanković.