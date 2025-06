Ukoliko patite od mučnine i povraćanja u toku puta preporuka je da korstite lekove koji blokiraju pojavu ovih simptoma i to pola sata pre putovanja i ponovno doziranje, ako se radi o dužim putovanjima. Doziranje se prilagođava prema uzrastu. Ukoliko do povraćanja ipak dođe neophodno je imati preparat za nadoknadu elektrolita.

Sastavni deo probiotika su bakterijske kulture: Saharomices bulardi, Lactobacilus bifidus, Lactobacillus rhamnosus,casei... prisutne u dovoljnoj količini da mogu da uspostave i održe adekvatnu crevnu floru narušenu dijarejom , uz to deluju na imunitet i prevenitaju nastanak mogučih urinarnih infekcija.

Preporuka je da na put ponesete one lekove koji su u dosadašnjem iskustvu ispoljili najbolji efekat u tretmanu bola i temperature. Na tržištu se mogu naći u različitim farmaceutskim oblicima i jačini, tako da je preporuka da koristite one efikasne i proverene. Temperatura se spušta lekovima kada pređe 38,5 C.