Akustičke traume Čest uzrok šuma u ušima (do 30%) je oštećenje receptora sluha usled buke ili praska. Tu se pre svega ubrajaju iznenadne zvučne pojave, ali i muzika u slobodno vreme kod mladih, naročito trajno ozvučenje vokmenom, mp3-plejerima i čestim posetama diskotekama ili rok-koncertima. Kod zvučne traume može uvek da dođe do ozdravljenja, ukoliko se odmah izvrši urgentno lečenje.

Presbiakuzis/ nagluvost uzrokovana fiziologijom starenja Presbiakuzis označava slabljenje sluha u starijem životnom dobi i to predstavlja fiziologiju starosti i većinom je povezano sa oštećenjem sluha na visokim tonovima. Ali taj oslabljen sluh ne dovodi obavezno do tinitusa.

Akustički neurinom Akustički neurinom je dobroćudni tumor na slušnom živcu. On vrši pritisak na nervne niti i može da dovede do slabljenje sluha, tinitusa i vrtoglavice . Akustički neurinom može da se dokaže magnetnom rezonancom. Srećom retko se događa.

Zvuk se iz vazduha prima ispred ušne školjke i bubna opna počinje da treperi. Tevibracije se pojačavaju u srednjem uvu, iza bubne opne, sa slušnim koščicama i prenose dalje do unutrašnjeg uva. U unutrašnjem uvu se nalazi slušni organ sluha- puž. On je napunjen tečnošću, usled čega se vibracije vazduha ovde pretvaraju u talase tečnosti. U pužu se nalaze čulne ćelije sa tankim dlačicama. Tanke dlačice se pokreću talasima pod pritiskom i nastaju nervni električni impulsi, koje tada slušni nerv prenosi do mozga. U mozgu se dešifruju signali, koje nervi emituju, odnosno pretvaraju u tonove (zvuke). Ovde smo svesni zvuka koji čujemo i prepoznajemo ga, potvrđujemo ga osećanjima i u tom obliku ga zapažamo.

Česta objašnjenja tinitusa, delom su zasnovana na pretpostavci da su oštećene osetljive čulne ćelije unutrašnjeg uva ili nedostaje put neurona do centralnog nervnog sistema. U mozak se šalje neusaglašen nervni impuls, odnosno zvučna informacija, kojeg on obradjuje i emotivno boji, te sve to dovodi do percepcije tinitusa i formiranja svesti i emotivnog doživljaja te percepcije.