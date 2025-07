Melanom je jedan od najopasnijih oblika karcinoma kože, ali mnogi u Srbiji, nažalost, još uvek nemaju dovoljno razvijenu svest o malignim oboljenjima kože. Šta je to što ljudi najčešće pogrešno misle o melanomu? Kako ga prepoznati i koliko je važna rana dijagnostika? Kako da pravilno zaštitimo sebe i svoje najmilije? O svemu tome razgovarali smo sa prim. dr sci. med. Mirjanom Popadić, dermatologom-onkologom, čiji se rad "Vertikalna ex vivo dermoskopija u proceni malignih lezija kože" našao početkom ove godine u finalu prestižnih "International Medis Awards for Medical Research", poznatijih kao medicinski Oskar.